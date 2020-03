Rayden, el rapero cuyo sueño es hacerle un himno al Madrid

Rayden ya ha conquistado una gran parte del panorama, pero le falta colarse en el fútbol. Su sueño es hacerle un himno al Real Madrid. Él mismo lo dijo en una entrevista con el diario 'AS'. Solo falta que reciba la llamada, pues no le faltan ganas para hacerlo.

"¿Un deseo? que el Madrid gane la Champions y que me llamen de una vez para hacer el himno, (risas) es uno de los sueños de mi vida", aseveró en una parte de la conversación. "Yo creo que va a ganar la Champions y la Liga", auguró sobre lo que hará el plantel.

De paso, dijo a quién le dedicaría una canción en la plantilla blanca: "A Arbeloa, a Isco, a Nacho, a Vinicius...". Sobre el retiro de un futbolista, comparado a lo que ocurre con las carreras musicales, respondió: "Tienes que ir haciéndote a un lado y aprendiendo a gestionar o dosificar".

También esbozó su propia política de fichajes gracias a una serie de preguntas cortas: "¿Una compra? Mbappé, por Dios. ¿Una venta? Jovic". Sobre si echa de menos a Cristiano, se desmarcó: "Yo no apoyo a jugadores. Si mete un golazo, es 'vaya chirlo', no es como 'oh, hoy ha jugado menos minutos que la otra vez".