RDT confirmó que se queda y Vicente Moreno cree que puede dar todavía más

Hay una comunión perfecta en el Espanyol entre Vicente Moreno y Raúl de Tomás. El entrenador, que reconoce la calidad de su delantero, cree que incluso puede dar más. El jugador, que sonó para irse justo antes del cierre del mercado, confirmó que se queda.

"Aquí estamos, tengo contrato y estoy feliz. Las cosas se han dado así. Estoy contento, me debo al Espanyol y lo daré todo. No será fácil, no hay equipos favoritos. Todo puede cambiar muy rápido y hay equipos que en la segunda vuelta pueden ir para arriba y otros pueden ir para abajo", dijo el futbolista.

"Hay muchos equipos que vendrán a nuestro campo a jugar con línea de cinco, muy cerrados, pero hemos de tener paciencia jugando como jugamos tendremos alguna oportunidad y hay que aprovecharla", añadió, más centrado en el plano futbolístico.

Su entrenador, Vicente Moreno, le incentivó: "RDT siempre será un jugador importante. Luego, está el rendimiento. Si va acorde al nivel, será determinante. Y eso es en lo que ocupamos. Si está por la labor y saca el rendimiento, puede ser importante por donde él se proponga. Ahora merecía estar dentro. Y, si en otros no tiene que estar, no estará. Es determinante y nos alegramos que esté con esa predisposición. Tiene margen para darnos más. Y le apretaremos".

Satisfacción con este inicio

Pero no fue de lo único de lo que habló el entrenador en la rueda de prensa posterior. "Es la ilusión que teníamos, empezar así. Sabemos que esto iba a ser difícil, conozco la categoría. Los equipos te ponen las cosas complicadas, hay buenos jugadores y entrenadores. Me quedo con el resultado y con la forma: hemos insistido. En la primera parte pudimos marcar y el partido hubiera sido otro. Pero, cuando no lo logras, hay que insistir y encontramos el premio. Estamos contentos con el inicio, pero esto no vale para nada", analizó sobre el inicio de la temporada.

Respecto al duelo ante el Alcorcón en concreto, dijo: "Le dimos continuidad a la segunda parte como a la primera, vimos más o menos lo mismo. Quisimos hacer daño al rival. Estuvimos casi todo el partido en campo contrario. A nivel defensivo, nos prevenimos bien. Los rivales también te incomodan y tienen calidad para crear sus ocasiones".

Y, sobre lo que hay que mejorar, afirmó: "Siempre hay cosas a mejorar, sobre todo en momentos puntuales del partido. Si hubiéramos marcado antes, no pasaríamos el mal momento al final, o si estuviéramos algo más lejos de la portería, el rival no nos haría acciones de gol. Hay muchas cosas que mejorar, pero hay que tener cuidado. Hay que ir con cuidado a la hora de exigir".