Real Madrid y Milan ultiman la cesión de Brahim

La salida temporal de Brahim está a punto de concretarse. Tanto en Milan como Madrid los principales medios deportivos ya apuntaban este viernes un principio de acuerdo entre los clubes para que el delantero malagueño juegue cedido un año. Si todo sigue su curso, en los próximos días podría ser oficial.

En las oficinas del Santiago Bernabéu confían tanto en el ex del Málaga y el Manchester City que quieren que reciba los minutos de calidad que no estaba teniendo el curso pasado, de ahí las negociaciones. Es más, no hay opción de compra para los 'rossoneri' para dejar claro que la próxima temporada lo quieren de vuelta y triunfando en la capital de España.

De hecho, se ha preferido activar esta opción y desoír muchas de las propuestas de compra que habían llegado por el jugador de 21 años recién cumplidos. El Betis, por ejemplo, andaba muy interesado.

Paolo Maldini, ahora director de estrategia deportiva y desarrollo del club, ha estado apretando en los últimos días porque gusta bastante el perfil del malagueño, al que quieren como una de sus nuevas piezas clave en la vuelta a la competición europea.

Además, siempre que se termine de rubricar el acuerdo, Brahim tendría la gran noticia de poder compartir delantera con Zlatan Ibrahimovic. Además, allí coincidiría con otro malagueño, Samu Castillejo.