Rechazada una oferta del City de 55 'kilos' por Koundé

En el Sevilla son conscientes del interés que despierta Koundé en medio mundo. Equipos grandes como el Barça, el Madrid o el City están interesados en el central.

Guardiola quiere una zaga a prueba de bombas y no parará hasta hacerse con Koundé. El futbolista del Sevilla es muy del gusto del técnico.

El City ya habría movido ficha por Koundé. Asegura 'Marca' que el club inglés habría hecho una oferta en firme al Sevilla: 55 'kilos' a cambio del central.

En el Sánchez-Pizjuán no tuvieron que pensarse mucho la respuesta: "no". Porque el Sevilla tiene claro que no va a regalar a Koundé.

El Sevilla se remite a la cláusula de rescisión de Koundé, fijada en los 90 millones de euros. Quien lo quiera deberá presentar ese cifra en Nervión, ni un euro menos. Habrá que ver si los 'citizen' se deciden a subir la apuesta por el francés.