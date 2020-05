Recio, convencido de que la Liga se va a reanudar

José Luis García del Pozo 'Recio', centrocampista del Leganés, aseguró que en su equipo están convencidos de que la Liga se va a reanudar y que trabajan para llegar de la mejor manera posible a ese momento.

"Tenemos que preocuparnos por lo que podemos hacer nosotros y eso es entrenar como estamos entrenando, prepararnos de la mejor manera posible y dar por hecho que la competición se va a reanudar. Estamos convencidos de que se va a reanudar y queremos ponernos en el mejor tono posible para intentar salvarnos en el campo jugando las once jornadas", indicó.

En este sentido, deseó que pronto les den una fecha para la vuelta de la competición: "Me gustaría que se diera una fecha, cuanto antes mejor. No depende de nosotros, estarán esperando a su momento y a ver cómo va evolucionando cada fase en cada Comunidad Autónoma. Cuando ya den por hecho que hay que dar el paso, darán una fecha concreta para el comienzo".

"Pero sí que es verdad que, a mí en particular como jugador, me gustaría saberlo. Sirve para marcarse un objetivo como comienzo de la temporada, para ir preparándonos mentalmente porque creo que va a ser un factor muy importante en estas once jornadas", opinó.

La nueva situación está llamada a traer cambios como el hecho de que se disputen duelos cada tres o cuatro días, algo de lo que es partidario, pese a que se pueden incrementar el riesgo de lesiones. Él lo asocia, eso sí, con el parón que se ha producido estas semanas.

También está a favor de que se permitan cinco cambios al tiempo que asume que deberán acostumbrarse al hecho de que hará más calor. No comparte, sin embargo, la necesidad de concentraciones: "No me gustan. Creo que si he pasado estos dos meses de confinamiento con mi mujer y mis dos niños debo estar con ellos también cuando empiece la competición".

Algunas modificaciones ya se han visto este fin de semana en la Bundesliga: "Es algo distinto jugar sin afición, todos los protocolos que hay antes del comienzo, las cosas nuevas que se están haciendo para que se pueda jugar. Vi los partidos con mucha ilusión, con muchas ganas de que eso pueda ocurrir aquí".

"Creo que no tiene mucha lógica que no se puedan celebrar los goles con los compañeros. Es algo que pensé. Luego estás en el vestuario, en los córners te estás agarrando y empujando, hay contacto durante el partido... pero quieren intentar, de cara al aficionado y al exterior, hacer las mayores cosas posibles para que se vea que se están poniendo medidas", agregó.

En cuanto a los entrenamientos, reconoce que les viene bien poder trabajar ya en pequeños grupos y afirma que la vigilancia de LaLiga hace imposible saltarse el protocolo en las sesiones: "Está el inspector aquí durante todo el entrenamiento, desde que empezamos hasta que acabamos. De todas maneras no estamos tampoco como para empezar a incumplir ningún tipo de normas. Tenemos que hacer lo que nos va marcando LaLiga por nuestra salud sobre todo".

"Mentalmente saber lo que nos estamos jugando y lo que nos queda es suficiente motivación. En ese sentido tenemos un entrenador que una de sus virtudes máximas y una de sus características es que es un motivador nato. Ya él se ocupará de que los jugadores sepamos que en estas semanas de competición demos hasta el último aliento para intentar salvarnos", completó.