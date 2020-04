Recomiendan al City que fiche a Aubameyang

Para Charlie Nicholas, está claro: el Manchester City debería sumarse a la puja por Aubameyang. Su motivo es que podría convertirse en un buen reemplazo para el Kun Agüero si este acaba marchándose. El Madrid fue el último en volver a la lista de pretendientes.

"No creo que Aubameyang esté buscando una salida. Era una estrella solo en el Borussia Dortmund. Si está pensando en marcharse, ¿acaso va a darle más oportunidades el United de las que tiene? No lo creo", afirmó en declaraciones a 'Sporting Life'.

"¿Que si se iría al Liverpool? No. El Manchester City podría ser un opción para que reemplazara al Kun Agüero, pero las únicas alternativas son dos grandes de España, pero no creo que vaya de ese rollo (Aubameyang)", añadió.

"Si se fuera al City o al par de grandes (de España), lo aceptaría, pero, en el resto de equipos, no me convence que vaya a tener garantizados minutos de juego. Lo que me aterroriza es la incapacidad del Arsenal para renovar contratos", sentenció.