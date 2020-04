Recomiendan al Kun que se quite de su propio once... ¡y meta a CR7!

El confinamiento ha servido para que los jugadores estrechen lazos con sus hinchas a través de las redes sociales. El 'Kun' Agüero, por ejemplo, se convirtió en 'streamer' del FIFA 20.

En Twich, el futbolista del Manchester City inició un partido en directo. Y se encontró una sorpresa...

En su planteamiento del partido, Agüero eligió a sus once protagonistas. Por supuesto, él estaba en el ataque.

Un usuario le pidió que se quitara... ¡y metiera a Cristiano en su lugar! Agüero no daba crédito. "¿Me están diciendo que me quite? ¿Yo que estoy jugando?", dijo con cara de auténtica sorpresa.

Estas iniciativas están siendo muy aplaudidas en las redes sociales. Los hinchas pasan un rato agradable y entretenido, se sienten cerca de sus ídolos y les sirve para llevar mejor el confinamiento.

Los jugadores, por su parte, encuentran nuevas formas de mantenerse conectados con su hinchada y, además, saben que están haciendo felices a muchas personas.