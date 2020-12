'Record': el Benfica devolverá a Todibo al Barça

El Benfica tiene decidido cortar la cesión de Jean-Clair Todibo y mandarlo de vuelta al FC Barcelona, según apunta 'Record'. El central no ha jugado ni un solo minuto y no tiene opción alguna de convencer a Jorge Jesus, quien parece que no le dará tampoco la oportunidad de estrenarse.

Durante la rueda de prensa previa al partido con el Standard de Lieja de Europa League, el técnico luso reconoció que daría entrada a varios menos habituales. Su equipo está sobradamente clasificado y juega contra el colista del Grupo D, pero entre ellos no estará el francés.

"Todibo no estará ante el Standard. Ha estado parado, comenzó a entrenar la semana pasada y no tiene condiciones para ir al partido, ni físicas ni técnicas. No es uno de los jugadores en los que estoy pensando como novedad", aseveró Jorge Jesus en sala de prensa.

Mientras tanto, su futuro en el Benfica parece sentenciado. 'O Jogo' señalaba semanas atrás que Todibo estaba en una situación complicada y el club se planteaba su salida, pero parece que la directiva ya ha tomado la decisión y volverá al Camp Nou en enero.

Su etapa con los 'águilas' ha estado marcada por las lesiones, como reflejan las palabras de Jorge Jesus (quien fue polémico al hablar del PSG-Basaksehir). No ha entrado en ninguna convocatoria y su último partido lo jugó el 30 de mayo, un Schalke 04-Werder Bremen de Bundesliga.

Con su vuelta y a expensas de saber si pueden llegar fichajes, Ronald Koeman ganaría al menos un efectivo para su maltrecha defensa. Eso sí, vista la situación, también tendría trabajo para poner en forma a Todibo antes de contar con él, si esa es su intención.