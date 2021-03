Recta final en Segunda B: ascendidos, caídos y más de 50 que se la juegan

Lo que antes era Segunda, Segunda División B y Tercera será, a partir de la temporada 2021-22, Segunda, Primera RFEF, Segunda RFEF y Tercera RFEF. De ahí que se haya revolucionado la manera de comprender los ascensos desde la actual Segunda B y los cálculos se hagan más complicados que nunca.

Con el broche de oro de la temporada por delante -algunos conjuntos tienen un duelo pendiente, otros dos-, hay equipos que ya han ascendido, más de 50 que se la juegan y muchos que cayeron. Los que han ascendido deben pelear por subir a Segunda División o quedarse en Primera RFEF; los que han caído, por quedar en Segunda RFEF o caer a Tercera RFEF.

Esos 55 que quedan en el aire aún deben resolver si forman parte de la segunda fase por el ascenso o la segunda fase por la permanencia o permanecen en 'tierra de nadie', dependiendo de su situación clasificatoria. Conviene echar un vistazo al formato actual para recordar a qué da acceso cada puesto.

Estos equipos ya han ascendido, como mínimo, a Primera RFEF

Nàstic de Tarragona, UD Ibiza, Villarreal B, Alcoyano, Burgos, Cultural Leonesa, Valladolid Promesas, Tudelano, Calahorra, Sanse, Algeciras, Extremadura y Badajoz.

Estos equipos se la juegan por su cuenta o entre ellos

Andorra, Barcelona B y Badalona, por el ascenso; AE Prat y Espanyol B, por el descenso. Peña Deportiva, La Nucía, Atlético Levante y Atzeneta, por el descenso. Unionistas, Zamora, Celta B, Compostela y Deportivo, por el ascenso; Pontevedra y Coruxo, por el descenso; y el Racing de Ferrol, por sus varios partidos pendientes, por el ascenso y por el descenso. Numancia, Marino de Luanco, Langreo, Oviedo Vetusta y Lealtad Villaviciosa, por el descenso. Amorebieta, Real Sociedad B, Bilbao Athletic, Real Unión y Racing de Santander, por el ascenso; Arenas de Getxo, Laredo, Portugalete y Alavés B, por el descenso. SD Logroñés y CD Ebro, por el ascenso; Tarazona y Ejea, por el descenso. San Fernando, Atlético Sanluqueño, Tamaraceite y Linense, por el ascenso; Recreativo de Huelva y Cádiz B, por el descenso. UCAM Murcia, Linares, Sevilla Atlético, Betis Deportivo y Córdoba, por el ascenso; Granada Recreativo y Real Murcia, por el descenso. Madrid Castilla, DUX y Rayo Majadahonda*, por el ascenso; Atlético de Madrid B y Navalcarnero, por el descenso. Villanovense, Talavera y Don Benito, por el ascenso; Mérida y Melilla, por el descenso.

*Este es, probablemente, el caso más extremo. El Rayo ascenderá si el DUX empata o pierde y ellos ganan, pero, si el DUX gana y el Real Madrid Castilla pierde, el Rayo necesitaría ganar y meter, como mínimo, siete goles de diferencia favorable en su victoria, pues tiene el 'goal average' directo empatado con los 'merengues'.

Estos equipos ya han caído

L'Hospitalet, Olot, Orihuela, Valencia Mestalla, Guijuelo, Salamanca UDS, Covadonga, Sporting de Gijón B, Leioa, Barakaldo, Izarra, Haro Deportivo, Marino (no es el Marino de Luanco), Las Palmas Atlético, Marbella, Lorca Deportiva, Yeclano, El Ejido, Getafe B, Poblense, Las Rozas, Villarrobledo, Socuéllamos y Villarrubia.

Y ahora, ¿qué?

¿Qué pasará cuando los equipos que se la juegan decidan su futuro? Todos se reunirán en tres subgrupos. El C, con los ascendidos; el D, con los que quedaron en tierra de nadie, y el E, con los descendidos.

Subgrupo C: los puestos de color verde dan acceso a un 'play off' entre 16. Los ocho que pierdan se quedarán en Primera RFEF. Los ocho que ganen disputarán otro 'play off' entre ellos en el que los cuatro que ganen subirán a Segunda División y los cuatro que pierdan se quedarán en Primera RFEF. Los de color amarillo se quedarán directamente en Primera RFEF.

Subgrupo D: los puestos de verde dan acceso a la Primera RFEF. Los puestos de amarillo, a Segunda RFEF.

Subgrupo E: los puestos de verde* dan acceso a Segunda RFEF. Los puestos de rojo, a Tercera RFEF.

*Hay un tercer puesto en rojo porque serán los cuatro mejores terceros los que accedan a Segunda RFEF. El peor de los terceros se quedará en Tercera RFEF.