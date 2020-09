"Recuerdo el miedo; jugábamos y saltaban las alarmas avisando de un bombardeo"

Hablar de Luka Modric es hacerlo de uno de los centrocampistas más talentosos y con más éxito de la historia del fútbol. El jugador croata ha tenido una carrera de ensueño que le ha llevado a ser todo un ídolo a nivel mundial.

Su estancia en el Real Madrid le catapultó totalmente a un estrellato que, de pequeño, era casi quimérico, ya que la infancia de Modric estuvo marcada por la cruenta Guerra de los Balcanes.

"Recuerdo el miedo cuando era pequeño. Jugaba con mis amigos al fútbol y, de repente, sonaban las alarmas avisando de un bombardeo. Era lo normal por aquel entonces", reconoció el croata en una entrevista concedida a 'AFP'.

En la misma, Luka recuerda cómo vivió esos duros momentos de la infancia en los que el fútbol supuso una vía de escape al conflicto que estaba acabando con miles de vidas a su alrededor.

"Siempre llevaba un balón conmigo. Salía del refugio con él para jugar con mis amigos. Lo era todo para mí. Rompí muchas ventanas de hoteles y de los coches de la gente, algo que no gustaba mucho a mi padre, que tenía que pagarlas", confesó simpático el futbolista 'merengue'.

Durante la entrevista, Modric también habló sobre sus dudas al inicio de su carrera. "Siempre hubo dudas sobre mi calidad, mi físico... La gente decía que era demasiado débil, pero eso me motivaba. Dejé de leer la prensa y las redes sociales por ello. La gente cercana a mí siempre confió en mis posibilidades", afirmó.

De igual forma, el balcánico se mojó sobre su futuro, ya que acaba contrato este curso con el Real Madrid. El centrocampista es consciente de que el tiempo pasa para todos, pero confía en seguir más años en el Santiago Bernabéu.

"A mi edad no haces planes a largo plazo. Personalmente, me gustaría seguir y acabar mi carrera en el Madrid, pero no depende al 100% de mí. Quiero demostrar que puedo seguir rindiendo en un club como este", afirmó antes de finalizar con unas palabras sobre su recorrido en la Selección de Croacia. "Espero estar en la Eurocopa. ¿El Mundial de Catar? Ya veremos", sentenció.