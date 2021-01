"Werner y Havertz han sido dos grandes decepciones"

El Chelsea decidió destituir a Frank Lampard tras la mala racha de resultados y dio la oportunidad a Thomas Tuchel, que tras finalizar su aventura en el PSG decidió coger los mandos en el primer equipo del conjunto 'blue'.

Tras la marcha de Lampard, Redknapp quiso salir a dar su opinión en su charla con ‘talkSPORT’ para recalcar que no solo es culpa del entrenador siempre que hay un bache en un equipo.

"¿Él trajo a Havertz y Werner? ¿Él trajo a los alemanes? No creo que invirtieran bien todo el dinero que gastaron. Ninguno de los jugadores que trajeron me ha impresionado, más allá de Thiago Silva, que llegó libre", subrayó el ex del Tottenham.

"Los dos germanos han sido dos grandes decepciones. Ni siquiera estoy seguro de que Werner esté hecho para el fútbol de la Premier. Es demasiado físico para él. Dudo mucho que Frank tuviera mucho que decir sobre sus llegadas", reconoció Redknapp.

A su modo de ver, los encargados de efectuar los fichajes del Chelsea en verano tiene un mayor porcentaje de culpa de ese fracaso en Liga hasta el momento. Veremos si ese giro con Tuchel encarrila la situación en Stamford Bridge.