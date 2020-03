Regnier denuncia el acoso que sufrió en Junior

Regnier no olvidará fácilmente lo que vivió en Junior. Esta jugadora reconoció públicamente que fue víctima de acoso por parte de un entrenador.

"Llegó un punto donde pasaba muy seguido y una vez se pasó (excedió) muy feo delante del grupo, ese día en la charla antes del entrenamiento, me quité el peto y salí, me monté al carro y me fui", dijo Regnier en una entrevista para el programa de internet 'Otro Podcast Más'.

La delantera de 25 años, que estuvo en la primera mitad de 2018 en Junior, aseguró que a pesar de que futbolísticamente quedó "muy en deuda" y no hizo "un buen torneo", tuvo muchos problemas con Núñez, a quien incluso denunció por acoso.

"Fue un tema bastante grave el tema de acoso y abuso. Es un tipo muy irrespetuoso, tuve muchísimos inconvenientes y estuve a punto de renunciar más de 10 veces por toda las 'guachadas' (comentarios groseros) y las barbaridades que me decía delante del grupo", añadió Regnier.

La delantera confesó incluso que pidió la renuncia del entrenador pero no fue escuchada por los directivos.

"No pude disfrutar tanto ese proceso por un señor que estaba al mando del grupo y fue desastroso", apostilló.

Núñez, quien fue futbolista profesional, estuvo un par de días en prisión tras ser sorprendido en ropa interior cuando estaba con una menor de 16 años.

Sin embargo, un juez ordenó que fuese dejado en libertad por mal procedimiento en su detención.

"Era muy delicada (la situación con Núñez en Junior) y pues todo lo sabían. Es más, él escribía y mandaba fotos terribles por el grupo que teníamos, que se llamaba 'Las Tiburonas'. Estaba todo el equipo, la delegaba del equipo, estaba gente también de arriba, de las oficinas y no pasaba nada", dijo.

Además de haber jugado en Junior y Atlético de Madrid, Regnier pasó por Rayo Vallecano (2015-2016) y por América de Cali (2016-2017), así como por el Servette FC de Suiza en 2018.

El caso recuerda al de a fisioterapeuta Carolina Rozo y varias jugadoras de la selección absoluta de fútbol y una de la Sub 17, menor de edad, quienes denunciaron el año pasado acoso laboral y sexual dentro del conjunto cafetero.

Los denunciados son el ex seleccionador Didier Luna, a quien se le sigue un juicio, y el preparador físico Sigifredo Alonso, al igual que el exentrenador de la selección femenina de mayores Felipe Taborda.

Los hechos por lo que se acusa a Luna y Alonso ocurrieron durante las concentraciones previas al Mundial de Uruguay, disputado en noviembre de 2018.