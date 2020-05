"Regresé a España por la muerte de un familiar con COVID-19"

Robert Moreno mostró su opinió sobre la cancelación de la Ligue 1 y otros temas importantes relacionados con el coronavirus. El técnico habló en 'El Transistor'.

"Nosotros queríamos seguir jugando, pero es algo que respetamos y asumimos. No hay que ser egoístas y si han decidido que no se puede jugar, es que no se puede jugar", dijo.

Para el ex seleccionador, el protocolo para volver en España y en Alemania "es muy complicado" y que estará muy pendiente de la evolución del fútbol en ambos países.

En Francia ya se está estudiando cuándo arrancará el próximo curso, algo que adelantó Robert Moreno afirmando que la fecha de inicio podría ser la del 23 de agosto y a puerta cerrada.

En cuanto a su vida personal, el entrenador ha tenido que volver a España debido a la muerte de un familiar. "Regresé a España por la muerte de un familiar por coronavirus", acabó.