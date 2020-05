Reguilón, a Tadic: "Qué hijo de put*, si me echaste de la Champions"

Tranquilamente estaba jugando al FIFA Sergio Reguilón hasta que le salió de jugador en su equipo el futbolista del Ajax Dusan Tadic, un momento en el que el lateral del Real Madrid aprovechó para recordarle que no se olvida de la eliminación de la Champions.

"Qué hijo de put*, si este me echó el año pasado de la Champions. Me echaste de la Champions, Tadic, cabr**, que me echaste", comentó el actual jugador del Sevilla, dolido todavía por la victoria del Ajax en el Santiago Bernabéu.

Para colmo, Tadic fue autor de uno de los cuatro goles que el Madrid encajó en su feudo aquella noche, anotando precisamente un golazo en el minuto 62 de partido, el tercer tanto holandés, antes del definitivo 1-4.

"Mira, te vendería porque vales dinero, pero por orgullo te voy a descartar. A tomar por cul*, al carrer", prosiguió un Reguilón que finalmente decidió descartar al jugador del conjunto holandés, desahogándose por la una histórica eliminación que todavía duele a los seguidores madridistas.