Reguilón aseguró que pensar en su futuro "sería un grave error"

Sergio Reguilón tiene por delante un apasionante derbi sevillano con el que celebrar la vuelta del fútbol. Sin embargo, a largo plazo le espera otra decisión importante: volver al Real Madrid o luchar por continuar en el Sevilla.

Es algo que ahora mismo no quiere ni pensar el codiciado lateral, que se refirió a ello en 'Canal Sur'. "Ahora mismo, hablar de dónde voy a jugar la próxima temporada sería un grave error. Tengo que estar concentrado exclusivamente en los once partidos que quedan y ya se verá qué sucede conmigo. Si me centro ahora en el futuro no sería bueno, ni para mí ni para los objetivos del equipo", comentó.

"No sé qué va a pasar, de verdad", insistió el joven zaguero, que tampoco tiene prisa por saberlo: "Solo sé que acaba mi contrato de cesión con el Sevilla, pero no sé aún qué me esperará el día de mañana . Eso ya se hablará cuando llegue el momento".

Respecto al choque contra el Betis, lamentó no poder disputarlo con el estadio a reventar. "No sé si la ausencia de afición iguala el derbi, pero, desde luego, no tener a nuestra gente nos perjudica un poco. Por desgracia, no podré vivir toda esa locura que me han contado que se vive ese día. Me queda la espinita de perderme el ambiente en el hotel de concentración, en el estadio… de vivir este día con nuestra gente. A pesar de todo, estoy seguro de que nos apoyarán desde sus casas como hacen siempre", contó.