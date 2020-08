Reguilón, tras ganar la Europa League: "Los c*jones me voy a controlar"

El Sevilla ganó, con Sergio Reguilón en el campo, al Inter de Milán en la final de la Europa League. El lateral sevillista lo celebró por todo lo grande en la llamada con Ibai Llanos.

El 'streamer' habló con el futbolista del Sevilla poco después de terminar el partido, con victoria por 3-2 para los españoles. Reguilón no paró de soltar improperios como resultado de la emoción.

"Ahora mismo tengo una Heineken en la mano. Me da igual que me escuche Lopetegui. Los c*jones me voy a controlar. Soy campeón de Europa, no me toques los h*evos. La Copa para Sevilla", dijo el lateral del Sevilla.