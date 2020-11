Remiro cree que, en su mejor versión, la Real puede ganarle a cualquiera

Álex Remiro cree que, si la Real Sociedad está al 100%, puede ganarle a cualquier equipo. En una entrevista con 'Vamos', repasó las claves de que el conjunto 'txuri-urdin' lo esté haciendo tan bien en lo que va de campaña. Es líder de Primera División.

Al ser preguntado sobre soñar con llevarse el título, dijo: "Es muy complicado, ahora no pensamos en ganar la Liga, aunque sería algo increíble". Para él, hay que "afrontar cada rival sacando nuestra mejor versión porque, si vamos por ese camino y somos capaces de encontrarla, estamos capacitados par ganar a cualquier equipo".

"Llevamos 20 goles a favor, pero podríamos llevar bastantes más. Portu y Oyar están destacando, pero, en cuanto Isak, Willian José y Bautista afinen un poquito más, creo que vamos a marcar muchos más. Tenemos una gran delantera y pasadores que les dejan en muy buenas situaciones", analizó también.

Sobre lo que está aportando David Silva, fichaje estrella, comentó: "Un jugador de sus características es fácil que se integre en nuestra manera de jugar. Nos da pausa, nos da claridad, mucha calidad en el último pase y, sobre todo, experiencia. El año pasado había momentos que nos faltaba perder un poco de tiempo con el balón, matar los partidos no atacando como locos sino teniendo la posesión. Jugar con David y que nos muestre su fútbol y cómo se está encontrando él nos viene de maravilla".

Y haber compartido vestuario con Moyá le ha ayudado mucho en su carrera: "Los consejos en el día a día", eligió como clave. "Aunque me hayan salido las cosas bien él siempre sabe que se puede mejorar y, cuando no te sale siempre está para apoyarte,. Antes no era así pero gracias a él sé cómo es el rol de suplente", añadió.