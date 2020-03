Remontar el vuelo como obligación

La Sociedad Deportiva Huesca quiere recuperar la solidez en su estadio de El Alcoraz como primer paso para estar cerca de los puestos de ascenso directo contra un necesitado Fuenlabrada que vive su peor momento de la temporada y no gana un partido desde hace más de tres meses.

Los locales necesitan el triunfo si no quieren ver peligrar su plaza en puestos de 'play off' y alejarse a Cádiz y Real Zaragoza. La victoria serviría, además, para disipar las dudas que ofrece en este momento el equipo tras firmar un solo triunfo en las cinco últimas jornadas.

Por segundo partido consecutivo, vuelve a jugar en casa y no le vale nada más que una victoria después de haber dejado escapar dos puntos en los últimos minutos ante el Extremadura. Intentará no cometer los mismos errores tras varios encuentros en los que teniendo los puntos en la mano, los dejó escapar en los últimos instantes. Su momento no es bueno, ni de juego ni, sobre todo, de resultados, además de no ser capaz de dejar su portería a cero desde hace la jornada 18.

Michel, entrenador de la SD Huesca, volverá a hacer cambios en el equipo, ya que no acaba de dar con la tecla que solucione los problemas. Es posible la entrada en el once titular de Sergio Gómez o Eugeni Valderrama, que en los últimos encuentros no contaban con muchos minutos, e incluso podría haber un relevo en la portería, donde Álvaro Fernández no está en su mejor momento.

A la defensa azulgrana podría volver Pablo Insua y quedarse fuera el portugués Josué Sá, que está cometiendo errores que le suponen quebraderos de cabeza al equipo. Otra de las dudas es la entrada en el equipo de Rafa Mir, que empezó muy bien, pero que, tras la expulsión que sufrió en Girona, ya no ha jugado de titular y, cuando ha salido, ya no ha sido el jugador peligroso que llegó en el mercado invernal.

Un triunfo y un empate sacó el Fuenlabrada de sus visitas a El Alcoraz en Segunda División B ante la SD Huesca, a la que ya derrotó en la primera cita de ambos clubes en la división de plata del fútbol español para alimentar su fama de 'matagigantes'. Necesita más que nunca que se repita para frenar una caída a la que no encuentra Mere Hermoso el modo de ponerle freno.

No parece peligrar el puesto del técnico del histórico primer ascenso al fútbol profesional del Fuenlabrada, pero la dinámica no es buena, sin ganar un partido desde el 1 de diciembre y habiendo perdido su fortaleza de local con tres dolorosas derrotas consecutivas ante Girona, Lugo y Alcorcón.

De momento, se mantiene en mitad de la tabla, en décimo lugar, y, como visitante, viene de rascar un punto en dos estadios de candidatos al ascenso como los de Real Zaragoza y UD Almería. Será el camino a seguir en El Alcoraz, donde llega con un equipo mermado. Porque la derrota más cruel ante el Alcorcón, tras remontar con nueve jugadores y caer en el final por un error, dejó las expulsiones del capitán Juanma Marrero y Caye Quintana.

Sumadas las bajas por lesión de Iribas y Sekou Gassama, y la sanción de Oriol Riera por acumulación de tarjetas, queda muy afectada la defensa y la delantera. Arriba, Mere solo cuenta con un jugador, Jeisson Martínez, en un equipo que estuvo seis jornadas sin marcar hasta hacer tres al Alcorcón que no sirvieron de nada y que lleva sin hacer un gol lejos de su estadio desde el 14 de enero.

Alineaciones probables:

SD Huesca: Alvaro Fernández; Pedro López, Insua, Pulido, Luisinho; Mosquera, Rico, Juan Carlos o Eugeni; Ferreiro, Okazaki y Sergio Gómez.

Fuenlabrada: Biel Ribas; Dani Fernández, David Prieto, José León, Glauder; José Rodríguez, Clavería, Cristóbal; Hugo Fraile, José Fran y Randy o Jeisson.

Árbitro: Varón Aceitón (Comité Balear).

Estadio: El Alcoraz.

Hora: 18.15 horas.