¿Cómo están rindiendo las cinco grandes inversiones del Chelsea?

16 jornadas después y tras tres encuentros sin victoria, el Chelsea anda de zozobra, octavo a tres puntos de la zona europea, pero con dos encuentros más, y con Frank Lampard muy en entredicho. Y es que la inversión de casi 250 millones en verano y las buenas vibraciones de la pasada campaña habían puesto este listón más alto. Sin embargo, la expectativa se ha caído en Stanford Bridge.

Los resultados y el juego no dejan en buen lugar al entrenador, pero analizar el rendimiento de las grandes y costosas inversiones realizadas por Abrahamovich el pasado verano, para erigirse en el gestor que movió más dinero en las grandes ligas, ruboriza a más de un futbolista. En general, el rendimiento ha sido bastante flojo.

Kai Havertz fue, sobre todo, una apuesta de futuro. Y tampoco hay que obviar que, pese a sus 21 años, su bagaje de encuentros oficiales, 236, ya le señalan como una realidad. 4 goles y 4 asistencias en 21 encuentros oficiales (15 veces titular) no son una mala estadística del todo, si bien su radiografía en ProFootballDB refleja que ha perdido influencia en el juego de ataque. Algo también comprensible porque en el Chelsea comparte compañeros con mayor preponderancia que en Leverkusen. Le está costando adaptarse al fútbol inglés y, aunque su rendimiento no es tan pobre, no deja de quedar marcado por los 80 millones que costó.

La segunda mayor inversión fue la de Timo Werner (53 'kilos'). En su caso, con ese pesado listón que supone siempre ser el hombre de referencia del ataque. Tras 8 goles y 4 asistencias en 24 encuentros (solo tres veces fue suplente), su gráfica refleja cómo su promedio anotador ha bajado, pese a que su rol en el RB Leipzig no era el de ariete. En general, su rendimiento es más pobre que el año pasado y su media histórica. Únicamente ha experimentado una ligera mejora en conceptos de pase.

Ben Chilwell, 50,2 millones costó el lateral se escapa de la quema por su producción ofensiva. Tras 19 titularidades en 20 partidos, ha sido capaz de marcar un par de dianas y llegar a las cinco asistencias, lo cual ya supone el tope histórico de su carrera en una temporada cuando todavía queda la mitad por disputarse. El ex del Leicester venía de completar el mejor año de su vida, así que los registros en los que ha bajado el rendimiento no son tan acusados. Su crecimiento en los centros y pases intentados remarca su participación en el juego de ataque. Empezó con muy buen pie.

El cuarto en orden de coste fue Hakim Ziyech. 40 millones después, el exterior marroquí anda muy lejos de conseguir lo que firmó en Ámsterdam, aunque ciertamente allí dejó un listón altísimo. La gráfica adjunta explica a la perfección lo lejos que está en Londres de los motivos que llevaron al Chelsea a apostar por él. Estuvo un tiempo lesionado y por eso solo ha actuado en 13 encuentros, 8 veces de partida. 2 goles y 3 asistencias para un tipo con mucha menor incidencia en el juego de lo que acostumbraba, aunque se está poniendo a tono en los últimos meses.

Edouard Mendy es, de todos, el que mejores momentos ha tenido como 'blue'. Los 24 millones abonados al Rennes parecen estar respondiendo a su rendimiento. Diez veces dejó la portería a cero en 19 encuentros, seis de ellas de manera consecutiva, de modo que logró enlazar 556 minutos oficiales sin recibir un tanto. Además, ya está en la historia del Chelsea. 14 goles ha encajado por ahora, y solo uno en Champions (de sus ex, paradójicamente).

No quedó ahí la nómina de fichajes del Chelsea. Los de Lampard también se hicieron con Malanga Sarr y Thiago Silva, aunque a coste cero. El primero fue cedido al Oporto; el veterano central brasileño está saliendo bastante bien, pese a que alguna pifia se le ha visto. Las 16 veces que ha jugado lo ha hecho como titular. Más allá del par de dianas que ha aportado, sus líneas de rendimiento, como se puede apreciar, está en su media de los últimos años, incluso aportando más salida de balón desde atrás. Ha contribuido a dejar la puerta a cero en varias ocasiones.