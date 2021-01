René suspende el examen médico y Ratón se queda sin cesión al Nàstic

Álvaro Ratón se queda en el Zaragoza. Ni él se marchará cedido al Nàstic como quería ni René Román se incorporará a la escuadra maña para ocupar su sitio como segundo portero. El motivo, según 'AS', que el ex del Dinamo de Bucarest no pasó el reconocimiento médico.

El primero de los dos estaba ya en Tarragona para arreglar los papeles que darían inicio a una nueva etapa para la segunda mitad del campeonato. Le tocará continuar en un segundo plano a las órdenes de Juan Ignacio Martínez. Quizá el técnico sea benevolente y le dé más oportunidades ante la mala suerte que ha tenido.

La situación de René no cambia. Continúa sin equipo y podría firmar con cualquier plantel que se interese en él. La fuente mencionada en el primer párrafo asegura además que, curiosamente, es el Nàstic el club que tiene más opciones de hacerse con sus servicios.

Álvaro Ratón suma esta campaña tan solo tres partidos de los que fue titular en todos. Dos correspondían a la Copa del Rey y uno, a la Liga. De hecho, la última de sus actuaciones fue contra el Alcorcón a principios de año, cuando el Zaragoza cayó eliminado.