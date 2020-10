"Renovar a Messi será una prioridad absoluta"

Un día después de la renuncia de Josep Maria Bartomeu a su cargo en el Barcelona, Víctor Font, uno de los que aspira a la presidencia 'culé', pasó por los micrófonos de 'El Larguero' de la 'Cadena SER' para expresar su opinión sobre lo ocurrido y conversar sobre su proyecto.

"Creo que Bartomeu es el peor presidente de la historia del Barcelona. Es el momento de pasar página. Llevamos años hablando de proyectos, ilusionar con partidos como el de Turín, dar vuelta a la situación económica. Hay que ofrecer proyectos al socio. Ojalá las elecciones sean pronto por las decisiones que se tienen que tomar", decretó Font.

"Sin lugar a dudas, el primer tema a tratar será la renovación de Leo Messi. Es una prioridad absoluta porque a principios de enero queda libre. Hay que asegurar que Leo entienda que va a haber un proyecto ilusionante y ganador. Tiene claro que se cuenta con él, hay buena sintonía con Xavi. Es público que le hubiese encantado que fuera el entrenador. Asegurar que tenemos un proyecto ganador es asegurar a Leo unos años más", añadió.

Pese a que Font siempre dejó claro que su entrenador sería Xavi si sale como presidente, Koeman tendría su hueco: "Queremos que el club esté en manos de gente que está en el mundo del fútbol".

Juzgó la situación económica del club: "A medio o largo plazo preveíamos que se iban a dar situaciones complejas. La situación es preocupante. Tenemos un plan para reconstruir el club y que el modelo sigue en mano de socios y socias y que el club pelea por la Champions".

"¿La Superliga? Muy sorprendente. Me consta que este proyecto no existe como tal. La idea es en la que han estado algunos clubes trabajando. En el pasado parecía que se podía concretar. Anunciar esto cuando estás saliendo a un proyecto que aún no existe es extraño", sentenció Font.