Renunciar al 'play off' dejará desierta la plaza

Si algún equipo no clasificado para la disputa del 'play off' de ascenso, a Segunda o Segunda B, tenía esperanzas de jugarlo por la renuncia de alguno de los que sí habían logrado el billete puede ir despidiéndose de ellas. La RFEF ha dejado claro que no habrá 'repescas'.

Los 16 clubes de Segunda B y los 72 de Tercera tienen hasta el próximo 4 de junio, a las 14 horas, para enviar la documentación necesaria con la que inscribirse en la disputa de la fase de ascenso.

Pero la participación es voluntaria. Si un club, por el motivo que fuera, decidiera no jugar el 'play off', sería excluído del mismo, pero su plaza no sería cubierta con el siguiente clasificado de su grupo.

Muchos quintos clasificados tenían esperanzas en esta posibilidad, pero la Federación la ha echado por tierra. "Pasado el plazo, se entenderá que el club con derecho a participar que no se haya inscrito ha renunciado a dicha participación, sin que ello lleve aparejada sanción disciplinaria alguna, ni tampoco el derecho de ningún otro club a ocupar su posición por carecer de derechos a jugar los 'play off", escribió el ente federativo, en su comunicado oficial al respecto.

Es decir, que no existe la posibilidad de que un club fuera de los cuatro primeros ocupe una de las 88 plazas de disputa del 'play off' si hubiera renuncias. Por el contrario, el cupo del equipo ausente quedará vacante, y si rival avanzará a la siguiente ronda de forma automática.