Repudiable episodio machista en Argentina: "Tú eres mujer, no entiendes de fútbol"

El último episodio machista relacionado con el fútbol femenino ha tenido lugar en Argentina. En mitad de un debate sobre el 2-8 que el Bayern le endosó al Barcelona en la Champions, Mauro Viale realizó unos comentarios que incendiaron las redes.

En un bochornoso y vergonzoso momento en la televisión del país, el periodista atacó a su compañera Lilliana Caruso con comentarios machistas.

"Te voy a contar la filosofía del fútbol porque ustedes son mujeres y no entienden de fútbol. Tú no entiendes de fútbol. Tú eres hombre, juegas al fútbol, te comes ocho goles y se te terminó la vida. ¿Qué quieres explicar? ¿Que una mujer me va a explicar a mí lo que es eso?", comentó Viale.

A lo que Caruso respondió sin poder creer lo que estaba escuchando: "No tiene nada que ver que seamos mujeres, yo también quiero que mi equipo gane. Perdona, pero hay fútbol femenino. La que se come ocho goles en el femenino también debe sentir lo mismo".

Pero nada hizo cambiar el pensamiento neandertal de Viale, que prosiguió con su discurso discriminatorio contra las mujeres y el fútbol femenino en general: "No... una mujer se puede comer 14 goles y no pasa nada".