"Respeto a Capello, pero se portó mal, dejó mucho que desear"

Tras 17 partidos en el Real Madrid, Carlos Secretario regresó al Oporto para militar seis años más allí. Tuvo una carrera prolífica en Do Dragao, incluso formó parte del Oporto de Mourinho que ganó la Champions en 2004.

Pronto dejó de contar para Capello. El laureado entrenador llegó a decir hace no demasiado que el que fuera lateral "se cagaba" en el Santiago Bernabéu. "Es una declaración estúpida e innecesaria, no sé si se debe a la edad... No lo sé. Tal vez necesite seguir saliendo en los medios. No quiero faltarle el respeto a Capello, pero tengo que defenderme. Si tenía miedo de estar en el Real Madrid, al final de la temporada me habría ido. Y no lo hice. Me quedé a diferencia de él que se fue, no se quedó en el club. Quizás él si tenía miedo", declaró Secretario en 'Tribuna Expresso'.

"El club quería ser campeón de Europa y pensó que no tenía la capacidad para conseguirlo. Tanto es así que el Real Madrid cambió de entrenador y no fuimos campeones nacionales, sino campeones europeos. Yo me fui a mitad de temporada porque mi desempeño no fue bueno, tengo que asumir que no fue bueno, pero tuve un entrenador que no me habló y que no fue directo", señaló.

Secretario no guarda grato recuerdo del italiano. "Tenía un entrenador que, a pesar de ponerme de titular y seguir apostando por mí, nunca tuvo una conversación conmigo, nunca me llamó a un lado y me preguntó si estaba bien, si estaba mal, qué necesitaba, nunca me dijo lo que debía mejorar... Respeto a Capello, un gran entrenador que hizo un excelente trabajo, por supuesto, pero se portó mal. Dejó mucho que desear" resaltó el ex lateral.

Y contó que pudo fichar por el Barcelona en el mismo verano: "Ir al Real Madrid, con el contrato que era y siendo uno de los mejores clubes del mundo, no era fácil de rechazar. Incluso pude ir al Barcelona cuando Bobby Robson también fue allí. Estaba firmando con el Madrid en Lisboa y recibí una llamada de Vítor Baía: 'Te estamos esperando'. Pero le dije: 'Nadie me dijo nada'. Ya había firmado con Madrid".