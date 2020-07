"¿Retirarme en Chivas? Nunca me cierro puertas"

Chicharito Hernández es propiedad desde hace meses de Los Angeles Galaxy, equipo en el que el internacional mexicano decidió emprender su aventura en la Major League Soccer tras su paso por el Sevilla.

El ex del Manchester United está a gusto en California, pero piensa que esta no será su última etapa en el mundo del fútbol, algo que ha despertado de nuevo el rumor de una futura retirada en Chivas que el atacante no ha descartado en su última intervención pública.

"El amor de mi vida ha sido Chivas y los demás equipos son como novias pasajeras. No me cierro puertas, pero a día de hoy no sé si me voy a retirar en Chivas o no", aseguró Chicharito durante el festejo del décimo aniversario del Estadio Akron.

El delantero también demostró que sigue sintiendo los colores del cuadro de Guadalajara y deseó éxitos en el futuro para la entidad. "Ojalá Chivas siga sumando títulos con una base de aficionados de las mejores del mundo. Amo a Chivas y ojalá vengan más trofeos y llegue gente joven para ir a Europa, que cumplan sus sueños y que sea base de la Selección Mexicana", sentenció.