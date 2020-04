Reunión en la Liga Escocesa para decidir si se anula el campeonato

La Liga Escocesa resuelve su futuro de esta temporada la semana que viene. Los presidentes de los clubes del campeonato van a verse las caras para tratar de solucionar la problemática. Básicamente, se debatirá si es viable anular el campeonato nacional antes de la reanudación.

Será un encuentro a 12 bandas con todas las entidades de la categoría representadas. En caso de que lleguen a la conclusión de que hay que parar definitivamente, habrá varios asuntos que resolver. El más importante es si se otorgan los premios en función de la clasificación actual.

Si así se hace, la situación se complicaría. En Escocia, se realiza un 'play off' por el título y otro por el descenso, conque no está tan claro como en otros países quién es el campeón, pues no tiene por qué ser el que va primero. Lo más fácil sería no descender ni hacer vencedor a nadie.

La única otra solución sería dar por acabada la temporada regular y, en cuanto se pueda volver a los terrenos de juego, hacer que tengan lugar únicamente los 'play off'. El monto de partidos, aunque tendría que ubicarse en verano, sería mucho menor y facilitaría un final temprano.