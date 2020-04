Reunión virtual del Madrid de los galácticos

El esperado reencuentro de esta constelación de leyendas blancas tuvo que ser virtual, pero el mundo lo vio en vivo y en directo a través de las redes sociales. Ronaldo, Casillas, Beckham, Roberto Carlos y Figo charlaron de esto y aquello.

El maestro de ceremonias fue Ronaldo Nazário. El ex delantero, hoy presidente del Real Valladolid, intercambió pareceres con Beckham, quien también ve ahora el fútbol desde el palco.

Ambos mandatarios bromearon al respecto de un posible amistoso entre el Pucela y el Inter de Miami del inglés. "Tenemos los mismos colores", bromeó Ronaldo, aunque Beckham le corrigió: "es rosa".

Ahora bien, teniendo en cuenta que el Valladolid ya estuvo de gira por Norteamérica el pasado verano, no sería descabellado que este amistoso se hiciera realidad.

Pero por ahora, el Valladolid de Ronaldo destila austeridad. "Estamos intentando no gastar mucho porque no tenemos mucho dinero. Es importante quedarse en Primera División por ese dinero", el reveló el brasileño al inglés.

También habló del Pucela con Figo. "Cada semana que juega es un sufrimiento", reveló Ronaldo, sacándole una carcajada al ex futbolista luso.

"Tuvimos la oportunidad de juntar talento y también gente muy humana. Todo el tiempo que pasamos juntos fue muy especial. Todo eso nos permitió ganar", dijo Figo, recordando aquel Real Madrid en el que coincidieron.

No pudo faltar Iker Casillas, uno de los grandes emblemas del conjunto blanco. Fue inevitable hablar del infarto que sufrió hace casi un año. "Lo mío fue un susto tremendo. Tuve suerte que me pasó en el campo de entrenamiento y fue lo que me salvó la vida", dijo Casillas.

"Estaré siempre agradecido a los médicos. Si me llega a pasar en otro sitio seguramente no estaría ahora hablando contigo", añadió el ex guardameta del Madrid.

También estuvo por ahí su compatriota Roberto Carlos. Sin embargo, con él el tono fue más serio. "Es una situación complicadísima, esperemos volver pronto a la normalidad. Hemos perdido mucha gente, como a Lorenzo Sanz", dijo el carrilero.

"Lo importante es quedarse en casa y hacer caso a la OMS", replicó Ronaldo.

También hubo jugadores ajenos al madridismo, como el ex del Atleti Christian Vieri, con quien habló del Inter. El italiano se mostró convencido de que ya le toca ganar a los 'nerazzurri'.

Y cerró su ronda de videollamadas nada menos que con el mismísimo presidente de la FIFA, Gianni Infantino. "Esperemos que se pueda acabar todo, pero entendemos la situación", le dijo Ronaldo.

"Prima la salud. Si hay riesgo, no se juega. La situación es seria. Se iniciará, se volverá cuando podamos hacerlo. No vamos a arriesgar la vida de una persona por un partido de fútbol. Jugaramos cuando podamos", replicó Infantino.