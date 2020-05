Reus, Coutinho y los otros ilustres que se pierden el Borussia-Bayern

El martes se paraliza el mundo del fútbol. La Bundesliga ahora mismo es el gran reclamo del aficionado, pero es que coincide que habrá un Borussia Dortmund-Bayern con el título en juego. La expectación es máxima por ver a grandes estrellas.

La pena es que no podrán estar todas. Los lamentos son bidireccionales. Marco Reus es la gran pérdida de Lucien Favre, mientras que Hansi Flick se quedará sin Coutinho.

Aunque se trata de piezas de ataque para las que hay buenos recambios a día de hoy, ello deslucirá un poco el espectáculo. Y no serán los únicos.

Los locales, además de su capitán, no podrán disponer de Dan-Axel Zagadou, con un problema de ligamentos en la rodilla izquierda. El roto en defensa se puede confirmar si Mats Hummels, ex del Bayern, no llega a tiempo. Sufrió problemas ante el Wolfsburgo y es seria duda.

Más esperanzas presenta Axel Witsel, cuyas molestias musculares no parecen gran cosa, o al menos no lo suficiente para estar en el Signal Iduna Park de corto.

En cuanto a las bajas del Bayern, Flick las tiene más que asumidas porque no son nuevas. Hablamos de Niklas Süle, que se rompió los ligamentos a principio de temporada y obligó a la reconversión de Alaba y Davies, y de Tolisso, que fue intervenido de un tobillo desde finales de abril.