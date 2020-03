Reus se mantiene perenne pese a las adversidades

Después de firmar un gran curso en el Borussia Monchengladbach, Marco Reus aterrizó en el Borussia Dortmund como uno de los jugadores con más proyección en el fútbol alemán.

El polivalente futbolista realizó dos grandes campañas 2012-13 y 2013-14, pero entonces comenzó su calvario con las lesiones y su desarrollo como futbolista profesional se vio truncado.

Pero Reus resurgió y consiguió dejar atrás la etiqueta de 'jugador de cristal'. Además, se ha mantenido en el equipo pesa a la explosión de compañeros de vestuario como Jadon Sancho.

Y aunque Erling Haaland solo pudo completar once encuentros con el Borussia Dortmund hasta el parón provocado por la pandemia del COVID-19, el ex del Borussia Monchengladbach se mantuvo como una de las referencias en el ataque de los de Lucien Favre pese a la llegada del ex del RB Salzburg.