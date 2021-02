Revelan las cifras por las que el Barça tuvo atado a Mbappé

Fue la noche de Kylian Mbappé. El francés anotó nada más y nada menos que un triplete ante el Barcelona en la Champions, con el Camp Nou como escenario, liderando la goleada 1-4 del PSG en territorio azulgrana.

Una noche en la que Mbappé podría haber vestido la camiseta rival, pero el Barça lo rechazó en 2017. Así es, el joven jugador de 22 años, uno de los más cotizados del momento, pudo haber vestido la camiseta 'cule', pero la entidad catalana decidió apostar en su lugar por Ousmane Dembélé.

Así lo desveló Junior Minguella en 'El Partidazo de COPE' nada más finalizar el encuentro europeo: "Sí, así fue, te lo puedo confirmar. De hecho, ahora más que nunca porque ya algún directivo lo confirmó y dio su versión de la historia, es totalmente veraz".

"Nos encontramos una situación en la que por mi padre sabíamos que Neymar tenía un acuerdo con el PSG y se iba para allí. Los dirigentes del club o no lo sabían o no se lo creían y estábamos en ese momento en el que Neymar, por un bonus contractual, aún no había confirmado que se iba y el club decía que no quería dar un paso antes de que Neymar saliera", comentó.

Y añadió: "En el momento en el que se confirma que Neymar sale, los técnicos y el presidente, que no quiere saltarse a los técnicos, tienen dudas sobre el jugador que quieren incorporar y creen que les va mejor para el tipo de juego del equipo Dembélé que Mbappé. Incluso alguno llegó a decir que esto de Mbappé era una fantasmada, que contra quién había empatado este chico".

Por loco que parezca, el Barça tenía la operación totalmente cerrada, y solo tenía que dar el visto bueno y firmar el contrato con Mbappé: "Teníamos el acuerdo cerrado en 130 millones más 25 en incentivos. Mbappé ganaría entre 10 y 16 millones netos".

Pero, finalmente, el Barcelona descartó su fichaje y Kylian, que por aquellos entonces tenía 18 años, acabó firmando con el PSG, equipo en el que se convirtió en uno de los mejores jugadores del planeta.

"Mbappé pudo llegar al Barça por 100 millones"

No es la primera vez que sale a la luz este acuerdo del Barcelona con Mbappé. De hecho, el ex directivo Javier Bordas también lo reconoció en unas declaraciones ofrecidas a 'Mundo Deportivo'. Sin embargo, coincidiendo por lo comentado por Minguella, la secretaría técnica comandada por Robert Fernández prefirió ir a por Dembélé al ser más un extremo, lo que era Ney, que un finalizador.

"Cuando estábamos para hacer el fichaje de Dembélé me llamó Minguella para decirnos que Mbappé estaba a tiro. Yo hablé con Bartomeu y me dijo que lo mirase. Llamé a su padre y me dijo que no iba a ir al Madrid porque estaban Cristiano, Benzema y Bale y, en cambio, al Barça podía ir porque no estaba Neymar", comentó.

"El presidente del Mónaco prefería que fuese al Barça para no reforzar al PSG, rival directo. Y por 100 millones se podría haber hecho. Pero Robert prefirió a Dembélé y le apoyó Pep Segura. La explicación fue que Mbappé juega para él y Dembélé juega para el equipo. Y como se fue un extremo como Ney, Robert prefería más un extremo que a un finalizador", sentenció sobre el tema Bordas.