Revelan que los dueños del City... ¡en verdad querían comprar el Liverpool!

Los clubes cambian de mano con cierta asiduidad. Al final, son negocios.

Graeme Souness, ex jugador 'red', habló con 'Sky Sports' sobre la compra del City. Contó que Amanda Staveley, la empresaria que hizo de enlace para que el grupo de inversión se hiciera con el club, le dijo que antes habían intentado comprar el Liverpool.

"Fui a Dubái hace unos 12 o 13 años. Allí me presentaron a Amanda Staveley, que se declaró fan del Liverpool. Me dijo que era la responsable de la compra del City y yo le pregunté que por qué no compró la entidad 'red'. Me contó que lo había intentado varias veces, pero que les resultó imposible tratar con Gillet y Hicks, los ex dueños, y por eso se retiraron", relató.

De hecho, a esta empresaria se la vio en más de una ocasión en Anfield, algo que hizo despertar los rumores sobre la venta de las acciones del Liverpool.

Sin embargo, Staveley nunca llegó a meterse en la directiva. Después, los dueños Gillet y Hicks, prácticamente en quiebra, dejaron la administración en manos de 'Fenway Sports Group'.