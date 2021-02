Rey de Copas: el Barça golea al Logroño y levanta su séptima Copa

El Barcelona Femenino no dejó nada a la suerte. Las chicas de Lluís Cortés afrontaron la final de la Copa de la Reina 2019-20 de frente, buscando desde el primer minuto el gol con el que estrenar el marcador malagueño.

Sobre el césped de La Rosaleda, el monólogo era azulgrana, ante un EDF Logroño totalmente metido en su campo que ni llegó a ver la portería de Sandra Paños en la otra punta del estadio.

Sin descanso lo intentaron las 'culés' una y otra vez, pero los paradones de una Pamela Tajonar espectacular evitaron que el electrónico se abriera en los primeros minutos.

Hasta que la mexicana no aguantó más. Un penalti cometido por Marta Cazalla se encargó de transformarlo Alexia Putellas. A la colegiada Zulema González no le tembló el pulso a la hora de señalar la pena máxima y, desde los once metros, la capitana no falló.

Caída del muro mexicano y 0-2 en dos minutos

Y del 1-0 en el 42' pasamos al 2-0 en el 44'. Aitana Bonmatí se metió hasta la cocina, cruzó el balcón del área, pisó la línea y se sacó de la manga un derechazo espectacular que se marchó cerca de la escuadra derecha de la portería riojana, un lanzamiento ante el que nada pudo hacer Pam.

Con el mismo guion arrancó la segunda mitad, con sabor azulgrana en cada rincón del templo malagueño, con dominio absoluto de un Barça todopoderoso, con justicia sobre el marcador.

Porque nada más superarse la hora de partido, Jennifer Hermoso, máxima goleadora 'culé', saltó totalmente sola en área rival y cazó un gran centro de Leila Ouahabi para sentenciar la final.

Séptima Copa, tercer doblete y cuatro títulos en la 19-20

Un 3-0 con el que el crono se iría consumiendo poco a poco hasta dar paso al pitido final, ese con el que el Barcelona se alzó con su séptima Copa de la Reina, proclamándose Rey de Copas absoluto.

Significa además este trofeo el tercer doblete (Liga más Copa) de la historia de las azulgranas, tras los conseguidos en la temporada 2012-13 y en la 2013-14. Con este galardón, las catalanas cierran el curso 2019-20 con cuatro títulos: Liga, Supercopa de España, Copa Catalunya y Copa de la Reina.