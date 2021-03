El rey de los 'hat tricks' perfectos se llama CR7

La carrera deportiva de Cristiano Ronaldo está marcada, sobre todo, por el número de balones que manda a la red temporada tras temporada. Balón que le echen, balón que remata con lo primero que pueda. Lo fácil es sumar de uno en uno, pero él lo hace muy a menudo de tres en tres. Y más difícil todavía si cada gol es materializado con una parte del cuerpo diferente.

El pasado fin de semana el Cagliari fue su nueva víctima. 32 minutos le bastaron al luso para hacer un 'hat trick' perfecto: diana con la cabeza, con la pierna derecha y con la izquierda. De esta manera, Ronaldo materializó su noveno triplete de esta manera en lo que lleva de carrera. Todos ellos concretados en los últimos diez años.

El Villareal, en 2011, fue el primer equipo en recibir tres goles en las que el luso finalizaba con el primer recurso que pillaba. Dentro de los equipos que han sufrido el gol en sus carnes, fueron Getafe y Espanyol los que han vivido esta historia hasta en dos ocasiones. La Primera División ha sido el escenario donde más veces ha realizado esta gesta defendiendo el escudo del Real Madrid, aunque también lo ha conseguido en Champions frente al Bayer de Múnich y con la camiseta de la Selección Portuguesa ante Andorra.

Goles relámpago en tiempo récord. Cristiano también ha firmado entre estos 'hat tricks' perfectos los más rápidos de su carrera. El más fugaz fue ante el conjunto 'perico' en 2015, le bastaron 20 minutos para sentenciar el partido después de haber marcado en el minuto 7 y 17. Este año en la Serie A contra el Cagliari, tardó 32 minutos, solo dos menos que ante el Getafe en el año 2013.

El 'Bicho' no tiene límites y sus cifras goleadoras no tienen pausa. Si tenemos en cuenta todos los 'hat tricks' realizados por el portugués, su registro particular refleja 47, un número extraterrestre que mantiene en igualdad junto a Leo Messi.