"Rezo para que Messi no se vaya"

Messi es el Barça y todo el mundo lo tiene bastante claro. Hay mucha preocupación por un adiós del argentino, algo que dejaría muy tocado al cuadro azulgrana. Jordi Cruyff, a su paso por los micrófonos de 'El Larguero', fue contundente cuando le preguntaron por Leo y una salida este verano.

"Rezo para que no se vaya. Espero que pueda recapacitar y que le puedan convencer de que no hay que esperar tres años para tener resultados", dijo el hijo del emblemático Johan Cruyff.

Y es que la situación es muy delicada. Según 'RAC1', el '10' comunicó a Koeman que se ve más fuera que dentro del Barça y eso ha terminado por saltar las alarmas.

Ese 2-8 del Bayern ha hecho que Messi se esté replanteando su futuro. Jordi Cruyff admitió que fue muy doloroso.

"Tengo que decir que me quedé media hora después mirando la tele... no me acababa de creer lo que había visto. Las palabras de Piqué me parece que le salieron directas del corazón, me gustaron", afirmó.