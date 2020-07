Rhyner ya tiene el visto bueno para jugar con Perú

La FIFA dio este miércoles su autorización para que el defensa helveticoperuano del Cádiz Jean-Pierre Rhyner pueda ser convocado por la Selección Peruana tras el interés mostrado por el seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca.

Así, el futbolista de 24 años ya puede entrar en la próxima lista de convocados de Perú con miras al inicio de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022, aplazado hasta octubre a causa de la pandemia del COVID-19.

Rhyner podrá competir por ser uno de los cuatro centrales de Perú, compitiendo con Luis Abram, del Vélez Sarsfield argentino; Carlos Zambrano, del Boca Juniors; Anderson Santamaría, del Atlas mexicano; y Alexander Callens, del New York City estadounidense.

Pese a contar con nacionalidad peruana, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tuvo que tramitar a la FIFA su intención de convocarlo para la selección absoluta, ya que el jugador había sido inscrito inicialmente por la Asociación Suiza de Fútbol (ASF).

Rhyner, de padre suizo y madre peruana, se crió en el país alpino y llegó a jugar con la Selección Helvética Sub 20 y Sub 21, pero hasta ahora no ha sido convocado por la selección absoluta de Suiza.

Aunque el defensa central tuvo esas experiencias con el combinado suizo, desde juvenil mostró su preferencia por llegar a la Selección Peruana.

Casi de manera coincidente con el trámite que Perú realizado ante la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA, Rhyner consiguió con el Cádiz el ascenso a la Primera División de España, lo que acabó con un periodo de 14 años donde el club gaditano llegó a caer hasta a la segunda división B.

El futbolista se formó en el Grasshoppers y en 2019 fue fichado por el Cádiz, con el que firmó un contrato de tres temporadas hasta 2022.

En la exitosa temporada del Cádiz al mando del técnico Álvaro Cervera, Rhyner disputó nueve partidos, todos ellos como titular, de ellos ocho fueron en liga y uno en Copa del Rey.