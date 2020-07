Ribacova reconoció que el ánimo del Portugalete no es óptimo

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció este sábado a través de un comunicado oficial la suspensión del Portugalete-Sestao River del 'play off' de ascenso a Segunda División B.

Como el presidente Eduardo Ribacova confirmó en el diario 'Mundo Deportivo', la novia de uno de los futbolistas dio positivo por coronavirus, aunque el jugador se encuentra "bien y sin ningún síntoma", como también rubricó el club a través de un comunicado oficial.

"Estamos mal, muy mal. Nos tenemos que encontrar bien porque hemos actuado con responsabilidad, pero nos encontramos muy mal porque es muy duro que nos toque esto a nosotros, no nos lo merecemos", confesó el dirigente del Portugalete.

Además, Ribacova reflexionó sobre el coronavirus: "Nos han colocado en una tesitura en la que las consecuencias no dependen de nosotros. Al final la diana somos nosotros. Cada jugador tiene su entorno en su ciudad: amistades cercanas, menos cercanas, hábitos sociales necesarios como ir al supermercado o a la panadería... El abanico es demasiado grande".

"Me ha llamado el entrenador, que le habían notificado que la novia de un jugador había dado positivo. Le he llamado al jugador y me lo ha confirmado", añadió.