Ribéry amenaza con irse de Italia tras sufrir un robo: así quedó su casa

Franck Ribéry sufrió un robo este pasado domingo 5 de julio cuando se encontraba disputando el partido contra el Parma, en el que la Fiorentina ganó 1-2. Su familia no se encontraba en el domicilio.

El atacante ha colgado un contundente mensaje este lunes con el que dice tener la sensación de estar "desnudo" ante los posibles robos y los ladrones en Italia. El ex del Bayern también ha asegurado que tomará las medidas necesarias para garantizar la salud y el bienestar de los suyos.

"Después de la victoria en Parma volví a mi casa en Italia, país en el que decidí continuar mi carrera tras muchos y bonitos años en Múnich y esto fue lo que me encontré. Mi mujer ha perdido algún bolso, algunas joyas, pero nada esencial", comenzó Ribéry.

El atacante continuó denunciando la falta de seguridad: "Lo que me molesta es la sensación de estar desnudo. No lo acepto. Mi mujer y mis hijos estaban en Mínich, pero ¿cómo puedo confiar ahora?, ¿cómo podemos volver a sentirnos a salvo aquí después de esto? Gracias a Dios, no nos falta el dinero y sigo jugando al fútbol porque es mi pasión, pero mi familia es más importante que todo y tomaremos las medidas necesarias para nuestro bienestar".

El jugador de la Fiorentina ha compartido un vídeo en el que se ve su cómo de desordenada han dejado los asaltantes su casa.

"Haremos todo lo posible para ayudar a Ribéry nuevamente y a sentirse seguro y a superar este momento difícil", dijo Rocco Commisso, que ha llamado al futbolista este lunes.