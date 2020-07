Ribéry negó que esté pensando en irse de la Fiore por el robo

Ribéry no ha vivido horas fáciles últimamente. El francés tuvo que lidiar con el robo que le hicieron su propia casa, una casa que quedé destrozada y que llegó a acercarle a la rampa de salida.

Y es que, tras el desagradable acto del que fue víctima, dejó la idea en las redes sociales de que tomaría las medidas necesarias para garantizar el buenestar suyo y de su familia. Aunque, esta vez, usó el mismo canal pero para decir todo lo contrario.

Ribéry fue cuestionado por algunos de sus seguidores sobre esta posible huída de Florencia. Y el ex del Bayern fue tajante: "Mi hermano, muchas gracias. Me conoces, sabes de dónde vengo y no soy de los que retroceden. ¡Dije que sí! Tengo verdaderos seguidores, un club y una ciudad que cuenta conmigo. El resto no me importa. Firmé por el morado".