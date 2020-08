Richard Barral analizó el futuro de Sabin Merino, Rolan y Borja Valle

Barral repasó la situación e incertidumbre del Deportivo a día de hoy. Sin saber en qué categoría jugará, los gallegos siguen a la espera para adaptar la planificación de la plantilla a la realidad que les toque vivir.

Pero al ser cuestionado por varios nombres propios, el director deportivo se refirió a Sabin Merino, Rolan y Borja Valle.

Uno de los jugadores que están pendientes de negociar la renovación su contrato es este último: "Al club le gustaría que renovara. Estuvo comprometido hasta el último día, lleva años aquí y es uno de los capitanes. No hay nada que reprocharle en cuanto a entrega y profesionalidad y rendimiento. Al club y el cuerpo técnico le gustaría que continuara y, a partir de ahí, hay negociaciones. Habrá oferta y tendrá que decidir su futuro como mejor lo considere".

Sobre Sabin Merino, jugador cedido por el Lega, Barral dijo: "La relación con el Leganés es muy buena. Ellos se han portado muy bien cuando nosotros le pedimos a Sabin. Han puesto todas las facilidades en varios aspectos y queremos corresponder y por eso le hemos permitido a Sabin que esté allí. Pero luego hay un contrato y en el caso de que sigamos en Segunda, será jugador nuestro. Sólo tenían repesca en caso de que bajásemos a Segunda B. Cuando Sabin vino aquí el riesgo de descenso a Segunda B era más que evidente".

Por último, el deportivista analizó la situación de Diego Rolan, jugador por el que se espera sacar un buen pellizco: "Es un tema claro de lo que ha afectado el COVID-19 en lo económico. Ha hecho una buena temporada en México y hay varios equipos de allí que lo quieren. También en Europa. El problema es que hay menos dinero para todo y las ofertas aún no nos satisfacen. En marzo se hablaban de algunas ofertas, pero ya no valen. No ha regresado para entrenarse con el resto del equipo por este motivo".