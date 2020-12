Richarlison defendió a su compatriota por el The Best: "No Neymar, no 'party"

Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski acapararon la delantera del once ideal de la FIFA en la gala del The Best. No formó parte de la terna Neymar, pese a los títulos ganados en Francia y el subcampeonato en la Champions.

Una decisión que no sentó del todo bien al brasileño, que expresó su descontento en redes sociales. Un gesto que acompañó Richarlison, jugador del Everton y de la Selección Brasileña.

"No Neymar, no 'party", subrayó el delantero del conjunto 'toffee' en sus redes sociales. Un tuit que no tardó en viralizarse tras la última gala.

El atacante ha sido uno de los socios más habituales de Neymar en la 'Canarinha', donde junto a Gabriel Jesus y Roberto Firmino se disputa el puesto.