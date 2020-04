Ricky Álvarez rememoró una anécdota con Messi en la Selección

Los Mundiales son de las citas más importantes en todo el universo del fútbol y dejan muchas anécdotas curiosas. La de Ricky Álvarez es con nada más y nada menos que Messi. El jugador de Vélez la contó en un directo de Instagram organizado por su equipo. Sucedió en 2014, en Brasil.

La 'Albiceleste' se veía las caras con Nigeria, y Alejandro Sabella, seleccionador entonces, le dijo que, probablemente, jugaría en sustitución de la 'Pulga', que estaba tocada por una lesión. Finalmente, salió como titular y fue cambiado por Ricky en la segunda parte, pero no desde el comienzo del duelo.

"Me acuerdo de que, en la entrada en calor, se me acerca el profe y me dice: 'Mirá, que Leo está con un problema físico, capaz jugás vos'. No me paré de mover por si me tocaba, era una responsabilidad grande jugar por él", relató el jugador en la red social mencionada antes.

Hay que recordar que, en la cita internacional, Argentina logró llegar a la final. Acabó cayendo con dureza ante Alemania, pero Ricky está orgulloso de haber participado: "Eso fue lo máximo de mi carrera. Jugar un Mundial, haber estado entre los 23 fue un sueño impresionante, increíble":