Riesgo y el VAR premian la dignidad del Leganés

Qué puntazo se llevó el Leganés del Juegos del Mediterráneo. Más allá de la polémica con la que lo obtuvo, los 'pepineros' remaron contra viento y marea y, cuando parecía que se quedaban sin premio de la forma más cruel posible... apareció el VAR en el 98' para repartir los puntos. Trepidante.

Y aunque la última jugada polémica cayó del lado del cuadro madrileño, la primera fue a favor del andaluz. El Almería jugó con un futbolista más durante, prácticamente, todo el partido, pero no supo aprovechar su superioridad numérica ni batir a un Asier Riesgo de otro planeta.

El reparto de puntos con el que se llegó a la conclusión favorece, sobre todo, a Espanyol, Mallorca, Sporting y Rayo Vallecano, sus rivales directos en la lucha por el ascenso a Primera División. Indálicos y 'pepineros', en la tercera y la cuarta posición, a solo tres puntos de distancia.

Fue en el primer cuarto de hora cuando el VAR hizo su primera aparición. López Toca castigó una entrada de Rubén Pérez sobre José Carlos Lazo con cartulina amarilla, pero vio repetida la acción y decidió mostrarle el camino hacia los vestuarios. Mazazo para el Leganés, que hizo un memorable ejercicio de resiliencia durante más de una hora.

El Almería, no obstante, se lo tomó con calma. Sabía que la expulsión del ecijano le allanaba el camino hacia el triunfo, pero los de José Gomes no contaron con que todavía tenían que batir a Riesgo, que comenzó su particular 'show' solo un minuto después de la roja con una gran intervención a un disparo de Brian Rodríguez.

Sin Rubén Pérez pero con Riesgo

Fue tras el paso por los vestuarios cuando el Almería transformó sus tímidos acercamientos en asedio. Los de Asier Garitano, replegados sobre su portería, apuraron sus opciones al contragolpe e incluso pudieron rascar algo más durante la segunda mitad, pero el cansancio y, en otras ocasiones, la falta de puntería les impidió superar a un correcto Giorgi Makaridze.

Juan Villar ingresó en el terreno de juego y, junto a Umar Sadiq, comenzaron a bombardear la portería de Riesgo. Y cuando no estaba él, el travesaño evitaba el gol de los rojiblancos. Hasta en dos ocasiones se topó con el larguero -la segunda, en el 85'- el delantero nigeriano, que lo intentaba de todas las formas posibles.

Y entre milagro y milagro del guardameta guipuzcoano se llegó al tiempo de añadido. Fue este el momento en el que el Almería consiguió hacer valer su superioridad numérica. Llegó con un lanzamiento de Manuel Morlanes desde la frontal del área, raso y pegado a la cepa del palo. En el 92', después de aguantar el resultado desde el 16', el cruel castigo para el Leganés.

López Toca, el VAR y un penalti en el 98'

Pero entonces hizo su segunda aparición el VAR y, con él, López Toca. Fran Villalba despejó el último balón al área que los de Garitano mandaron a la olla y el colegiado señaló falta a su favor. Pero entonces le avisaron y, tras consular la acción, señaló el punto de penalti en el 98'.

Villalba levantó el brazo y chocó con su rival. Los dos. Fue, como mínimo, dudoso. El Almería protestó con insistencia la acción, pero Juan Muñoz asumió la responsabilidad, transformó la pena máxima y repartió los puntos. Podrá alimentarse de este punto el Leganés, que sin duda sale reforzado del Juegos del Mediterráneo.