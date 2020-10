Rigoni, enamorado del ambicioso proyecto del Elche de Bragarnik

El delantero argentino del Elche, Emiliano Rigoni, aseguró este miércoles, durante su presentación oficial, que el equipo ilicitano, pese a ser un recién ascendido, debe cambiar de mentalidad, porque cuenta con un equipo competitivo que puede pelear en cada partido.

El jugador de Colonia Caroya, de 27 años, dijo que el club, pese a ser "chico a nivel nacional", debe tener la ambición de ser "ganadores siempre", aunque sin perder la humildad.

"El Elche tiene que ser más de lo que es y para eso vamos a trabajar", dijo el extremo, quien elogió la calidad técnica de la competición española y "el manejo de la pelota".

"Hay más espacios para los delanteros a diferencia de Rusia e Italia", añadió Rigoni, quien dijo encontrarse cada vez "más adaptado al equipo", si bien admitió que aún le falta mucho para su mejor nivel.

El atacante desveló que aceptó la oferta del Elche porque necesitaba a nivel personal "un cambio y salir de Rusia", ya que sentía que ya había crecido todo lo posible en el Zenit.

"Tuve ofertas de Italia y España. Pero me decidí inmediatamente por el Elche, porque tenía un técnico argentino al que ya conocía y ex compañeros. Me pareció un buen proyecto", explicó.

"Era un buen lugar para venir. Creo que fue un buen cambio, un proyecto ambicioso y estoy muy feliz de estar aquí", apostilló Rigoni, quien confió en poder rendir lo máximo en el Elche para poder optar a la Selección Argentina.

El extremo definió el proyecto de su compatriota Christian Bragarnik, propietario del Elche, de "ambicioso" y dijo que los argentinos lo conocen bien y saben "todo lo que le puede dar al club".

Rigoni aseguró que no le será complicado adaptarse a metas menos ambiciosas en el Elche: "Me inicié en Belgrano y sé lo que es luchar por la permanencia".

"Estuve en Independiente y Zenit, clubes que tienen una historia de ser ganadores, pero eso te da la ambición de querer ganar siempre y de ser competitivo", concluyó.