El Borussia firma un proyecto de Lewandowski... ¿para suplir a Haaland?

El Borussia Dortmund acertó de lleno con Erling Haaland. Bien porque hará carrera en el Signal Iduna Park, bien porque saldrá de allí por un traspaso más que reseñable, la operación pasará a la historia como otro acierto más. Y esa política parece escribir un nuevo capítulo con Julian Rijkhoff, delantero de 16 años cuyos números y referencias son maravillosos y que se acaba de integrar en la cantera aurinegra.

Hablamos de un joven valor neerlandés que había hecho mucho ruido en las divisiones inferiores tanto del Ajax como de Países Bajos. Con unos movimientos dentro del área y una capacidad impropios para alguien de tan poca edad. De hecho, hace tiempo que le valieron el apelativo del 'Lewandowski neerlandés'.

Rijkhoff, que se incorpora al equipo Sub 17 del Borussia Dortmund, ha demostrado tener mucho gol. En ocho encuentros oficiales con el Sub 17 del Ajax anotó diez goles, siempre con un demoninador común: ser demoledor dentro del área. Además, con la Sub 15 'oranje' firmó siete dianas en cinco partidos.

Hace tan solo un año, en un amistoso Sub 15 entre Países Bajos y República Checa disputado en las instalaciones de Pinatar Arena, Rijkhoff impresionó a los presentes. En poco más de 35 minutos, el prometedor atacante anotó un 'hat trick' perfecto tras marcar de vaselina con la zurda, remachar un centro de semivolea con la derecha y anotar de cabeza a la salida de un córner.

A expensas de cuánto tiempo más será capaz el BVB de retener a Haaland en sus filas, mientras podría ir hornenando a otro nuevo talento para seguir dando continuidad a la brutal política económico-deportiva que está aplicando de manera tan atinada en las últimas temporadas.