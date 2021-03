"Riquelme critica a River para ganarse a la gente de Boca"

Boca Juniors y River Plate volvieron a empatar en un 'Superclásico' que comenzó ganando el cuadro local en La Bombonera, aunque River consiguió reaccionar para salvar como mínimo un punto.

Tras ese encuentro, Juan Román Riquelme, miembro de la directiva del 'Xeneize', insinuó que el 'Millonario' lleva jugando mal desde hace tiempo. Una opinión que no comparte para nada Daniel Onega.

"Me parece que fue una declaración política porque su Consejo está cuestionado. A lo mejor quiso tirar algo contra River para ganarse a la gente de Boca. Pero él no necesita de eso porque es ídolo. ¿Hace falta recordar que River hace unos días le ganó por 0-5 una final a Racing dando un espectáculo extraordinario?", explicó el ex futbolista de River Plate.

"Yo vi bien a River. Sin nervios. Los 30 minutos iniciales fueron muy buenos. Al final del duelo, Marcelo Gallardo salió con mala cara y Russo aplaudió. Boca festejó el empate, Eso lo dice todo", sentenció.

Cabe recordar que ambos equipos atraviesan algunas dificultades en la clasificación tras haber tropezado ya en tres de los primeros cinco partidos de la Copa Liga Profesional Argentina.