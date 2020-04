Riquelme sorprendió al elegir al mejor del mundo: compañero de equipo y no es Messi

Hace ya un tiempo que Juan Román Riquelme eligió al que a su juicio es el mejor jugador del mundo. Cuesta creer que no se quedara con uno de los más grandes de los últimos tiempos, pero el argentino se quedó con un 'ooutsider' a este tipo de nombramientos.

El ex de Boca nombró a un futbolista que fue compañero suyo en el Barcelona. Para Juan Román, Andrés Iniesta es el mejor jugador del mundo. "Messi y Ronaldo meten miles de goles, pero, jugando a este deporte, Iniesta es el mejor del mundo", expresó en declaraciones a medios de su país.

Riquelme pasó por el Barcelona en la temporada 2002-03 y coincidió en el club azulgrana con un jovencísimo Iniesta, que comenzó a aparecer con más asiduidad en el primer equipo del equipo catalán por aquel entonces.

El fabuloso mediapunta reconoció que se retiró por falta de motivación, no porque le faltara físico. "Podía seguir jugando, hasta los 40 llegaba. Sentía que estaba jugando bien, el último partido en Boca, contra Lanús, fue uno de los mejores que jugué", continuó el argentino.

"No tenía por qué jugar, no tenía más motivación. Cumplí con Argentinos, arreglé con los dirigentes: si no ascendíamos, me quedaba un año y medio para intentar ascender, pero gracias a Dios pudimos hacerlo", concluyó.