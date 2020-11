Riqui Puig volvió a quedarse fuera de la lista de Koeman

Mendizorroza se prepara para un partidazo. Este fin de semana, el Alavés recibe en casa al FC Barcelona.

Los de Koeman están listos para la cita. El entrenador ya ha dado su lista de elegidos para ese Alavés-Barça.

No está en la lista Ter Stegen. El meta, que fue operado por molestias en el tendón, no ha recibido el alta médica y, por tanto, no está en condiciones de jugar ese choque. Tampoco están Umtiti, Araujo ni Coutinho, los tres en la enfermería.

Sorprende la ausencia de Riqui Puig y sobre ella habló Koeman en rueda de prensa. "Le he dejado fuera por decisión técnica. Prefiero llevar menos jugadores en las convocatorias y que siga entrenando duro en Barcelona", dijo al respecto.

Esta es la lista completa de convocados para la visita a Mendizorroza: Dest, Piqué, Busquets, Aleñá, Griezmann, Pjanic, Braithwaite, Messi, Dembélé, Neto, Lenglet, Pedri, Trincao, Jordi Alba, Sergi Roberto, De Jong, Ansu Fati, Junio, Iñaki Peña, Konrad, Arnau Tenas.

No está contando demasiado Riqui Puig para el técnico azulgrana. Sin embargo, el joven cree que puede ganarse a Koeman: "Confía en mí. Quiero triunfar en el Barça y no veo otro camino", dijo recientemente.