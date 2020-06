Rivaldo, a por Setién: "Quejarse de los cinco cambios es una excusa"

En la reanudación de la Liga, los clubes podrán hacer cinco cambios. Hay equipos a favor y equipos en contra. Quique Setién cree que esto le perjudicará al Barça, él mismo lo dijo, pero Rivaldo ha saltado a la palestra como embajador de 'Betfair' para contradecirle.

"Son excusas impropias del Barcelona. Lo que ha dicho Setién no tiene ningún sentido. Buscar excusas en un asunto como este, decir que te sientes perjudicado solo porque el rival tiene dos cambios más, yo no lo entiendo", afirmó el ex jugador azulgrana.

"Equipos como el Real Madrid o el Barcelona son mucho más fuertes que el resto y pueden incluso decidir fácilmente partidos en apenas 45 minutos. Es que tienen toneladas de talento comparados con el resto", añadió, argumentando así su postura.

"El Barcelona tiene que estar listo para ganar sus partidos en el inicio. Es que no pueden estar pensando en que hay que aguantar al final del partido para que el oponente se canse y aprovecharlo. Tienen que darlo todo desde el minuto 1. Equipos que invierten tantísimo dinero en los mejores futbolistas no deberían salir perjudicados por estos cambios", añadió.

¿Debería ser Messi de los que jugara menos aprovechando que haya cinco cambios? "Es difícil contestar a si Leo debería descansar o no. Con la disputa por el título tan caliente, si las cosas se ponen de cara para el Barcelona, sí que sería interesante que descansara, pero si no, quizá no tenga muchas opciones de parar. Puede que la clave sea resolver los partidos rápido y luego que sea sustituido".

"Lo que está claro es que Messi no puedes ir y decirle simplemente que descanse porque quiere ganar la Liga, la Champions, asaltar el 'Pichichi' y ganar el Balón de Oro. Y, para todo eso, necesita jugar con regularidad", agregó. Tiene claro que el capitán debe seguir siendo vital.

Su candidato para ganar la Liga no lo tiene claro: "Está tan abierto… habrá que ver qué pasa y, seguramente, esperar hasta el final del campeonato". Y que no haya aficionados en las gradas influirá: "Será triste, pero equipos del potencial como el Barcelona no les tiene que importar que haya público o no. Están en la obligación de jugar bien. No creo que esa falta de público sea un problema".