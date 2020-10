Rivaldo apuesta por un cambio de presidente en el Barcelona

El Barcelona vive momentos convulsos con la presentación de las firmas para la dimisión de Josep Maria Bartomeu. Y las voces críticas no paran de salirle al presidente azulgrana.

Rivaldo, embajador de 'Betfair', habló sobre el papel del mandatario y su posible salida. "Si la solución es un cambio de presidente, que sea cuanto antes. Porque todo este asunto de las elecciones, la moción de censura... todo eso no ayuda al equipo a encontrar tranquilidad. Sé que no es un asunto fácil de resolver, pero que lo tenga que pasar, qyue pase ya mismo", aseguró.

También habló el brasileño sobre el papel de Koeman. "Está claro que el Barcelona está mejorando y avanzando. El problema que tiene es que todavía hay muchos problemas institucionales que resolver. Es crucial zanjarlos ya mismo para que se deje de hablar de las polémicas y el foco se centre en la calidad de su plantilla o en la consecución de títulos", incidió.

Otro de los nombres propios del Barcelona es el de Ousmane Dembélé, que finalmente no salió al Manchester United. "La situación es complicada para el Barcelona porque se gastaron mucho en traerlo, pero no hemos visto todavía ni rastro de lo que enseñó en el Borussia. A mí me parece un jugador extraordinario con condiciones magníficas, pero como siga por este camino, acabará su contrato sin haber demostrado nada de nada. Veremos a ver si le da argumentos a Koeman para ser importante, pero no depende del entrenador o del club, sino del compromiso que quiera tener Dembélé", aseveró.

Por último, Rivaldo habló sobre Sergio Ramos. "Que un jugador haya sumado 173 internacionalidades y seguramente se vaya a convertir en el futbolista con más convocatorias en toda la historia solo demuestra su compromiso y calidad. No sé si el mejor central de todos los tiempos, pero Sergio Ramos sí es uno de los mejores", sentenció.