Rivaldo, crítico con la inscripción del Barça en la Superliga: "Será la muerte del fútbol"

Antes de marcharse, Josep Maria Bartomeu dejó al Barça inscrito en una Superliga Europea que ha generado todo tipo de críticas. Para Rivaldo, histórico azulgrana y embajador de Betfair, la disputa de este torneo sería un error y "la muerte del fútbol tradicional".

"Es evidente que los que están planteándose esta competición es gente de fuera del fútbol que nunca ha jugado o no tiene ningún contacto con la realidad del fútbol", expresó el brasileño, que siguió la línea de las críticas de Toni Kroos al torneo: "Una competición así amplificaría las diferencias entre los grandes equipos y los de la zona media y baja".

"Estoy seguro de que este tipo de proyectos seguirán debatiéndose porque mueven muchísimo dinero, pero espero que al final no salga adelante. Le haría un daño tremendo al fútbol un torneo que esté creado con el único objetivo de hacer ganar dinero a los organizadores y hacer a los clubes poderosos, más poderosos", amplió.

Rivaldo también habló de la triste lesión de Ansu Fati. "Estaba jugando bien, estaba ganando confianza y aumentando su influencia en el equipo… su ausencia es otro dolor de cabeza para Koeman", señaló el ex delantero, que quiso animar al chico: "Lo primero que debe hacer es comprender que esto, las lesiones, son parte del fútbol. Ahora debe centrarse sólo en regresar incluso más fuerte".

Ahora bien, el brasileño cree que la baja del extremo es motivo más que suficiente para ir al mercado en enero: "Yo ya creía que el Barcelona debía fichar antes de la lesión de Ansu, así que ahora lo creo mucho más. El club debería intentar fichar uno o dos delanteros si quiere pelear por la Champions".

"Koeman debería tener más opciones en ataque para gestionar un once lo suficientemente decisivo y competitivo en los partidos gordos, en los duelos importantes", insistió Rivaldo, quien también trató la situación de Leo Messi, cuyo rendimiento en los últimos partidos alabó.

También elogió a Koeman por dejarle en el banquillo ante el Betis: "No es fácil convencer a alguien del pedigrí de Messi para que se quede en banquillo enseñándole que es buena opción. Porque Messi siempre quiere más. Salió a la perfección: Messi jugó de maravilla y, de paso, ahorró energía para el futuro".

"Me llamó la atención que no vi a Messi enfadado e incluso apretó mucho en la segunda parte para marcar las diferencias. Desde luego es crucial para un entrenador de un club grande manejarse bien con sus jugadores, comunicarse con claridad con todo el mundo para ganarse su confianza. Koeman lo está haciendo", añadió.

En otro orden de cosas, Rivaldo se refirió a la posible salida de Sergio Ramos, quien espera una oferta de renovación: "No me extrañaría que Ramos pudiera considerar marcharse del Real Madrid, pero no le veo quedándose en ningún club de LaLiga, sino yéndose a algún grande de Europa porque después de 15 temporadas, es su capitán y máxima referencia".

Ahora bien, el ex 'culé' no quiso alimentar aquello de que el camero podría fichar por el Barça: "No lo veo, qué va. Es altamente improbable. Es como si te imaginas a Piqué en el Real Madrid. Casi imposible".

Por último, alabó al Atlético y el papel de Joao Félix: "Luis Suárez y Joao Félix forman una pareja mortal que creo que da al Atlético opciones de pelear por LaLiga esta temporada. Estarán ahí hasta el final". "Simeone es un entrenador magnífico que tiene ahora una plantilla muy cualificada. Viendo las dificultades de Real Madrid y de Barcelona, que no encuentran su mejor forma, me ratifico en mi opinión: el Atlético puede luchar por LaLiga", concluyó.